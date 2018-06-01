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Будут убивать до 10 тысяч животных: На Житомирщине хотят построить норковую ферму, зоозащитники - против


фото: radio.cz
Инвестор из Дании планирует построить на Житомирщине норковую ферму

Об этом сообщает сайт Житомирской ОГА.

Меморандум о сотрудничестве с местными властями датский инвестор Ханс Олесен подписал 30 мая. Глава ОГА Игорь Гундич отметил, что он польщен перспективой такого сотрудничества.

"Мне приятно, что вы хотите работать у нас в области и привлекать сюда инвестиции. После подписания меморандума мы ваши партнеры. Мы будем выполнять ту роль, которую должна выполнять власть, когда привлекает инвестиции", - сказал Гундич.

По сообщению сайта ОГА, строительство фермы планируется в Коростышевском районе. Сначала она будет рассчитана на 5000 голов, а через 5 лет - 10 000 голов.

Сумма инвестиций составляет 800 тыс. евро.

На эту новость отреагировали зоозащитники по организации UAnimals.

"Ад для норок на Житомирщине. Инвестор из Дании планирует реализовывать на Житомирщине проект по строительству норковой фермы. Меморандум о сотрудничестве подписали 30 мая инвестор Ханс Олесен и глава ОГА Игорь Гундич. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, радующиеся созданию предприятия, на котором регулярно будут  убивать до 10 000 норок ", - написали на странице UAnimals в Facebook.

Также зоозащитники добавили, что они ищут активистов в Копенгагене, которые смогут их поддержать.

 

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