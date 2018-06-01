Абрамович остановил строительство стадиона в Лондоне после проблем с визой

1 июня, 2018, 17:14

Миллиардер Роман Абрамович стал первым известным россиянином, который остановил инвестиции в Великобритании на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Москвой

Об этом пишет The Times.

Владелец лондонского футбольного клуба "Челси" намеревался построить новый стадион, стоимость которого оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов. Это должна быть одна из самых дорогих арен в мире.

Однако 31 мая на сайте "Челси" появилось сообщение о том, клуб приостанавливает все работы над проектом.

"Никаких дальнейших работ по проектированию и планированию строительства не произойдет. Клуб не имеет конкретных сроков для пересмотра своего решения. Решение было принято из-за нынешнего неблагоприятного инвестиционного климата", - говорится в заявлении.

Очевидно, что Абрамович приостановил проект в связи с тем, что ему было отказано в получении новой визы, а это значит, что он не может работать в Британии, где он провел большую часть своего времени после покупки клуба в 2003 году.

Издание отмечает, что Абрамович, очевидно, отозвал свою визовую заявку. СМИ также сообщили, что он получил гражданство Израиля.

Однако в британском МИД отметили, что израильский паспорт не позволит Абрамовичу работать в Британии, хотя ему теперь не нужна виза для коротких визитов.

"Он является самым известным российским инвестором в Британии, и его решение может побудить других пересмотреть свои инвестиции после усиления давления на тех, кто считается близким к режиму Путина, из-за отравления в Солсбери", - пишет The Times.

Основным британским активом Абрамовича является его 30-процентная доля в российской металлургической и горнорудной компании Evraz, которая зарегистрирована в Лондоне.