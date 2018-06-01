50% украинцев считают борьбу с коррупцией "полностью провальной. Опрос

1 июня, 2018, 17:25

Половина украинцев считают вполне провальной борьбу с коррупцией в стране и не видят никакой инстанции, которая активно боролась бы с этим явлением

О чем свидетельствуют результаты общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает “Интерфакс-Украина”.

Абсолютное большинство населения (83%) считают борьбу с коррупцией в Украине неуспешной, при этом 50% украинцев назвали эту борьбу "полностью провальной".

Согласно опросу, значительная часть населения (48%) не видит никакой инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в Украине. А остальное население активными борцами с коррупцией называет СМИ и журналистов (26%), антикоррупционные общественные организации (18%), далее следуют Национальное антикоррупционное бюро Украины (11%) и население (10,5%).

Директор Фонда "Деминициативы" Ирина Бекешкина отметила, что ни один из органов, который должен бороться с коррупцией, не получил положительной оценки украинцев по поводу эффективности своей работы. Эти цифры незначительны, но больше всего положительных оценок получило НАБУ - 15%. Эффективность СБУ оценили 13% опрошенных, Нацполиции - 10% и Генпрокуратуры - 9%.

"Пока не будет приговоров, люди не увидят эффективность борьбы с коррупцией", - подчеркнула она.

Исследование также показало, что среди факторов, которые, по мнению граждан, больше всего мешают НАБУ хорошо выполнять свою работу, - прежде всего отсутствие у власти политической воли бороться с коррупцией. Такую позицию высказали 44% респондентов. 33% опрошенных среди факторов, которые мешают бороться с коррупцией, назвали недостатки законодательства, 21% - сопротивление других правоохранительных органов.

Что касается формирования Антикоррупционного суда в Украине, то граждане больше готовы доверять представителям антикоррупционных общественных организаций в этом вопросе (47%) и экспертам из западных стран (38%).

На вопрос, что лично украинцы готовы сделать для того, чтобы бороться с коррупцией, абсолютное большинство респондентов (73%) отметили, что откажутся от дачи взяток.

В вопросе оценки хода судебной реформы в Украине абсолютное большинство граждан (73%) считают его неуспешным, причем 43% считают, что ход судебной реформы полностью провальный.

Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.