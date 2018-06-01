11 км сеток, 1,5 тонны рыбы: в Киеве поймали банду браконьеров

1 июня, 2018, 08:40

В Киеве правоохранители поймали браконьеров, которые незаконно выловили 1,5 тонны рыбы. Предварительно ущерб оценен в сумму полмиллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники были обнаружены в ходе операции под условным названием "Нерест".

"Полицейские обнаружили и задержали 13 человек, которые в составе группы, по предварительной оценке, выловили около 1,5 тонны живых биоресурсов. У правонарушителей изъято свыше 11 километров рыболовных сетей и пять плавсредств", – рассказал начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде Нацполиции Сергей Науменко.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Проводится досудебное расследование.