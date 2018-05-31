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Зидан перед финалом ЛЧ довел футболистов "Реала" до слез мотивационным видео


фото: marca
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед финалом Лиги чемпионов в Киеве показал футболистам видео, которое заставило их плакать

Об этом сообщает Marca.

Зидан в преддверии финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" собрал игроков в киевском отеле "Опера" и показал видео с их родными. Ролик был снят за несколько дней до матча на тренировочной базе "Реала". Некоторые игроки глядя пожелания своих жен, близких и детей не смогли сдержать слез.

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