Зидан перед финалом ЛЧ довел футболистов "Реала" до слез мотивационным видео
31 мая, 2018, 13:50
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед финалом Лиги чемпионов в Киеве показал футболистам видео, которое заставило их плакать
Об этом сообщает Marca.
Зидан в преддверии финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" собрал игроков в киевском отеле "Опера" и показал видео с их родными. Ролик был снят за несколько дней до матча на тренировочной базе "Реала". Некоторые игроки глядя пожелания своих жен, близких и детей не смогли сдержать слез.
- 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1 и стал первым в истории клубом, который выиграл главный еврокубок в третий раз подряд.
- Лидер мадридской команды Криштиану Роналду может сесть в тюрьму на восемь лет за уклонение от налогов, если не заплатит 28 млн евро.
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