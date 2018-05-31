Замдиректора столичной гимназии хранил оружие и психотропы, - КГГА
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
30 мая сотрудники полиции обнаружили в служебном кабинете указанного заместителя директора предметы, похожие на запал к боевой гранате, психотропные средства, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.
Также 29 мая 2018 года указанный заместитель директора, используя заведомо поддельный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии и взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.
Сейчас готовы документы об увольнении с занимаемой должности указанного заместителя директора. Также подписан приказ об увольнении за системные нарушения директора гимназии.
Ситуация в гимназии находится под усиленным контролем правоохранителей и представителей Киевской городской государственной администрации. К охране гимназии также привлечены сотрудники формирования “Муниципальная стража”.
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