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Замдиректора столичной гимназии хранил оружие и психотропы, - КГГА


фото: КМДА
В Киеве разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, которого подозревают в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

30 мая сотрудники полиции обнаружили в служебном кабинете указанного заместителя директора предметы, похожие на запал к боевой гранате, психотропные средства, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.

Также 29 мая 2018 года указанный заместитель директора, используя заведомо поддельный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии и взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Сейчас готовы документы об увольнении с занимаемой должности указанного заместителя директора. Также подписан приказ об увольнении за системные нарушения директора гимназии.

Ситуация в гимназии находится под усиленным контролем правоохранителей и представителей Киевской городской государственной администрации. К охране гимназии также привлечены сотрудники формирования “Муниципальная стража”.

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