 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Заказ Труханова или России: Стерненко назвал причины нападения на него

Одесский активист, экс-глава ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что нападение на него было заказом, связанным с его общественной деятельностью, и исключил любые другие мотивы

Об этом Стерненко заявил в комментарии Еспресо.TV.

"Я исключаю любые бытовые или корыстные мотивы нападавших. Я убежден, что это был заказ. Тем более, исследуя биографии этих двух нападающих, я могу спокойно прийти к выводу, что они и раньше зарабатывали подобными вещами - нанимались в "титушки" различными политическими группами в Одессе. Тем более, это было уже не первое, а третье нападение", - сказал Стерненко.

Активист подчеркнул, что просил полицию предоставить ему охрану, но ему всегда отказывали.

"После первых двух раз я обращался к полиции с просьбой предоставить мне государственную охрану. Это предусмотрено действующим УПК. Мне в этом отказывали. После третьего нападения мне охрану вновь не обеспечили, мой адвокат подал соответствующее ходатайство", - рассказал Стерненко.

По мнению пострадавшего, все нападения на него заказаны одним человеком.

"Если правоохранительные органы не доберутся до заказчика, эти события вполне могут повториться, меня могут пытаться снова убить. Я не знаю, кто это, я уверен, что это один и тот же человек", - добавил активист.

Стерненко предположил, что покушение могли организовать по заказу России или действующей власти Одессы и мэра Геннадия Труханова.

"Я предполагаю несколько версий. Одна из версий - это действующая городская власть, потому что давление, жесткий прессинг, угрозы моей жизни и здоровью стали появляться после того, как я принимал участие в протесте против застройки летнего театра в городе Одессе, после чего меня закрывали в СИЗО. Там задействованы прямые бизнес-интересы компаний, связанных с Трухановым. Версия вторая - это представители страны-агрессора Российской Федерации, поскольку значительная часть моей общественной деятельности направлена именно на противодействие гибридной российской агрессии в городе Одессе. Версия третья - возможно это кто-то из лиц, к которым мы в качестве активистов ходим на суды", - подытожил Стерненко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать