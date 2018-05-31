Заказ Труханова или России: Стерненко назвал причины нападения на него
Об этом Стерненко заявил в комментарии Еспресо.TV.
"Я исключаю любые бытовые или корыстные мотивы нападавших. Я убежден, что это был заказ. Тем более, исследуя биографии этих двух нападающих, я могу спокойно прийти к выводу, что они и раньше зарабатывали подобными вещами - нанимались в "титушки" различными политическими группами в Одессе. Тем более, это было уже не первое, а третье нападение", - сказал Стерненко.
Активист подчеркнул, что просил полицию предоставить ему охрану, но ему всегда отказывали.
"После первых двух раз я обращался к полиции с просьбой предоставить мне государственную охрану. Это предусмотрено действующим УПК. Мне в этом отказывали. После третьего нападения мне охрану вновь не обеспечили, мой адвокат подал соответствующее ходатайство", - рассказал Стерненко.
По мнению пострадавшего, все нападения на него заказаны одним человеком.
"Если правоохранительные органы не доберутся до заказчика, эти события вполне могут повториться, меня могут пытаться снова убить. Я не знаю, кто это, я уверен, что это один и тот же человек", - добавил активист.
Стерненко предположил, что покушение могли организовать по заказу России или действующей власти Одессы и мэра Геннадия Труханова.
"Я предполагаю несколько версий. Одна из версий - это действующая городская власть, потому что давление, жесткий прессинг, угрозы моей жизни и здоровью стали появляться после того, как я принимал участие в протесте против застройки летнего театра в городе Одессе, после чего меня закрывали в СИЗО. Там задействованы прямые бизнес-интересы компаний, связанных с Трухановым. Версия вторая - это представители страны-агрессора Российской Федерации, поскольку значительная часть моей общественной деятельности направлена именно на противодействие гибридной российской агрессии в городе Одессе. Версия третья - возможно это кто-то из лиц, к которым мы в качестве активистов ходим на суды", - подытожил Стерненко.
- Напомним, вечером в четверг, 24 мая на Сергея Стернека, известного акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков, напали двое мужчин.
- Один из нападавших позже скончался в больнице.
- В деле Стерненка нет подозреваемых и задержанных.
- Стерненко рассказал, что двое мужчин с ножом внезапно напали на него, когда он возвращался домой из супермаркета.
- Ранее, в феврале 2018 года, на Стерненка также было совершено нападение.
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