Инсценировка убийства Бабченко будет иметь негативные последствия. Объяснения экс-чиновника Пентагона
Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки".
По его словам, проведенная правоохранителями спецоперация может привести к долговременным последствиям, которые касаются доверия к СБУ и в целом к институтам правительства.
"Ибо, отныне люди будут сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это прискорбное следствие в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Карпентер.
Он пояснил, что Россия тем временем несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации. При этом сейчас доверие к СМИ и медиа в мире падает, поэтому такие действия сейчас являются особо опасными
Экс-чиновник выразил надежду, что представители СБУ благодаря своим действиям действительно собрали достаточно улик против заказчиков и исполнителей этого преступления.
"Если это действительно был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то меру оправдания. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так поступать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - подытожил Карпентер.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- В результате СБУ задержала организатора "убийства" журналиста Бабченко.
- Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
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