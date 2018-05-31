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Инсценировка убийства Бабченко будет иметь негативные последствия. Объяснения экс-чиновника Пентагона

Спецоперация СБУ по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко может иметь негативные последствия для украинской власти

Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер в интервью "Голосу Америки".

По его словам, проведенная правоохранителями спецоперация может привести к долговременным последствиям, которые касаются доверия к СБУ и в целом к институтам правительства.

"Ибо, отныне люди будут сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается,  является ли эта новость правдивой. И это прискорбное следствие в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Карпентер.

Он пояснил, что Россия тем временем несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации. При этом сейчас доверие к СМИ и медиа в мире падает, поэтому такие действия сейчас являются особо опасными

Экс-чиновник выразил надежду, что представители СБУ благодаря своим действиям действительно собрали достаточно улик против заказчиков и исполнителей этого преступления.

"Если это действительно был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то меру оправдания. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так поступать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - подытожил Карпентер.

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