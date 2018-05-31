Второй форум по прямому налогообложению. Событие

31 мая, 2018, 19:03

Ассоциация налоговых советников совместно с платформой "Taxlink", Ассоциацией административных судей, Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальной ассоциацией адвокатов Украины приглашают Вас 1 июня 2018 года на Второй форум по прямому налогообложению

Участниками мероприятия будут судьи, ученые, юристы, аудиторы, представители исполнительной, законодательной ветвей власти и общественных организаций.

На форуме будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы ведения общего декларирования, нужен ли налог на выведенный капитал, есть ли будущее у системы единого налога и многое другое.

Это мероприятие поможет создать условия для всестороннего обсуждения и решения проблем правового регулирования налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц и налога на имущество.

Дата - 1 июня 2018

Время - 9: 30-15: 00 ч.

Место проведения - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев, улица Владимирская, 60, 2-й этаж, аудитория 329)



ПРОГРАММА *



9: 30-10: 00 Регистрация участников форума

10 часов-

10:40 Открытие форума

Панельная дискуссия

Модератор



Даниил Гетманцев,

профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, эксперт Taxlink, президент Ассоциации налоговых советников

Леонид Губерский,

доктор философских наук, профессор, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академик Национальной академии наук Украины, Герой Украины

Гриценко Иван Сергеевич,

доктор юридических наук, декан юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Острикова Татьяна Георгиевна,

народный депутат Украины

Кирш Александр Викторович,

народный депутат Украины

Яна Бугримова,

советник Министра финансов Украины, председатель Проектного офиса реформ

Наталья Блаживская,

судья, кандидат юридических наук, вице-президент Всеукраинской ассоциации административных судей



Секция 1.

Актуальные вопросы прямого налогообложения

Модератор

Даниил Гетманцев,

профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, эксперт Taxlink, президент Ассоциации налоговых советников

эксперт

Острикова Татьяна Георгиевна,

народный депутат Украины

10:40-11:00 Особенности взымания транспортного налога в 2016-17 годах: проблемы судебной практики

Антон Поляничко,

к.ю.н., советник председателя Высшего административного суда Украины, председатель Научного совета Ассоциации налоговых советников



11:00-11:20 Проблемные вопросы реализации всеобщего декларирования

Даниил Гетманцев,

профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, эксперт Taxlink, президент Ассоциации налоговых советников

11:20-11:40 Особенности налогообложения адвокатской деятельности

Константин Чарторыйский,

Старший юрист Jurimex, член Ассоциации налоговых советников

11:40-12:00 Применение концепции бенефициарного владельца дохода в Украине Константин Пинский,

старший консультант АО «Sayenko Kharenko»

12:00-12:20 Что скрывается за НДФЛ? Уголовно-правовая и иная ответственность для работодателя.

Иван Балицкий,

советник адвокатской компании «Соколовский и партнеры"

12:20-12:40 Особенности налогообложения объектов интеллектуальной собственности: анализ законодательных изменений и применения

Андрей Пинчук,

Старший юрист KPMG

12:40-13:00

Обсуждение, вопросы - ответы

13:00-13:40 Кофе-пауза

Секция 2. Судебная практика

Модератор

Наталья Блаживская, к.ю.н., судья, вице-президент Ассоциации налоговых советников, вице-президент Всеукраинской ассоциации административных судей

13:40-14:00 Проблематика доказывания в налоговых спорах (принцип официального выяснения обстоятельств дела)

Оксана Эпель,

к.ю.н., судья Киевского апелляционного административного суда

14:00-14:40 Панельная дискуссия

Актуальные тренды в судебной практике

Ирина Желтобрюх,

к.ю.н., судья Верховного суда

Светлана Шелест,

заместитель председателя Киевского апелляционного административного суда

Радинская Валерия,

Доктор юридических наук

14:40-15:00 Подведение итогов форума

Вручение сертификатов участникам мероприятия

* В программе могут быть изменения



Регистрация на форум по ссылке:

https://goo.gl/forms/rRRkhD5E2tkCXqys1

За дополнительной информацией обращайтесь:

office@advisortax.org

Основная программа по ссылке: