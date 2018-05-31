Вспышка кори продолжается: за неделю заболело свыше 1,3 тысячи человек
31 мая, 2018, 15:48
За 21-ю неделю 2018 года корью заболели более 1,3 тысяч человек, из них 812 детей
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ Украины, за 21-ю неделю 2018 года корью заболели 1334 человека – 522 взрослых и 812 детей. Остановить вспышку может только усиленная иммунизация.
Министерство здравоохранения настаивает на необходимости проведения прививки всем, кто не получил вовремя две дозы вакцины КПК, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.
МЗ рекомендует проводить вакцинацию во временных кабинетах прививок в организованных детских коллективах – детских садах и школах, чтобы остановить распространение заболевания.
- За 20-й неделе 2018 году в Украине корью заболели 1610 человек, из них 642 взрослых и 968 детей.
- Напомним, 17 мая в селе Черная Тиса Раховского района Закарпатской области зарегистрирована вспышка кори. Впоследствии количество заболевших детей достигло 83 человек.
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