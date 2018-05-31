В зоне проведения ООС ранен военный

31 мая, 2018, 20:14

Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По состоянию на 18 часов, 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения – 122-мм артиллерийских систем, 120- и 82-мм минометов.

“Наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия. По состоянию на 18:00 один нашо защитник легко ранен”, - говорится в сообщении.