В Уганде ввели налог на использование соцсетей

31 мая, 2018, 23:48

Парламент Уганды проголосовал за введение налога на использование интернет-мессенджеров и соцсетей

Об этом сообщает BBC News.

С 1 июля граждане страны должны платить по 200 шиллингов (около пяти американских центов) за пользование. Также этим законом вводится налог в 1% на переводы денег за услуги мобильных операторов.

Нововведение предложил президент Уганды Йовери Мусевени в марте, ведь по его мнению, соцсети поощряют распространение слухов. Он написал в письме к министру финансов, что доход с налогов на соцсети поможет стране справиться с последствиями слухов.

В правительстве рассчитывают использовать собранные деньги для выплаты национального долга Уганды, а также, по словам министра финансов, на поддержку безопасности страны и развитие электроэнергетики.