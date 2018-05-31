В Уганде ввели налог на использование соцсетей
31 мая, 2018, 23:48
Парламент Уганды проголосовал за введение налога на использование интернет-мессенджеров и соцсетей
Об этом сообщает BBC News.
С 1 июля граждане страны должны платить по 200 шиллингов (около пяти американских центов) за пользование. Также этим законом вводится налог в 1% на переводы денег за услуги мобильных операторов.
Нововведение предложил президент Уганды Йовери Мусевени в марте, ведь по его мнению, соцсети поощряют распространение слухов. Он написал в письме к министру финансов, что доход с налогов на соцсети поможет стране справиться с последствиями слухов.
В правительстве рассчитывают использовать собранные деньги для выплаты национального долга Уганды, а также, по словам министра финансов, на поддержку безопасности страны и развитие электроэнергетики.
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