В Саудовской Аравии за сексуальные домогательства будут сажать на 5 лет
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отныне за сексуальные домогательства будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет и штрафами на сумму в пересчете до 70 тыс. Евро. По мнению специального совета при кабинете министров, закон "заполняет большой вакуум в законодательстве".
Введение жестких наказаний связано с тем, что с 24 июня в Саудовской Аравии женщины имеют право управлять автомобилем. Для нарушителей правил дорожного движения создают специальные центры под руководством женщин. Женщины и мужчины чаще контактировать в повседневной жизни, что является нетипичным для ультраконсервативного общества Саудовской Аравии, поэтому возникает необходимость в дополнительном правовой защите.
До сих пор Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам запрещалось управлять транспортными средствами. Однако под руководством кронпринца Мохаммеда бин Салмана страна реализует ряд различных либеральных реформ. Так, весной 2018 саудиты возобновили работу коммерческих кинотеатров. Кроме того, с этого года саудовские женщины должны приходить смотреть спортивные соревнования на стадионах. При этом такое право они получат только в сопровождении семей.
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