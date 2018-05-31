В Саудовской Аравии за сексуальные домогательства будут сажать на 5 лет

31 мая, 2018, 10:42

В Саудовской Аравии приняли закон, который вводит жесткие наказания за сексуальные домогательства

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отныне за сексуальные домогательства будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет и штрафами на сумму в пересчете до 70 тыс. Евро. По мнению специального совета при кабинете министров, закон "заполняет большой вакуум в законодательстве".

Введение жестких наказаний связано с тем, что с 24 июня в Саудовской Аравии женщины имеют право управлять автомобилем. Для нарушителей правил дорожного движения создают специальные центры под руководством женщин. Женщины и мужчины чаще контактировать в повседневной жизни, что является нетипичным для ультраконсервативного общества Саудовской Аравии, поэтому возникает необходимость в дополнительном правовой защите.

До сих пор Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам запрещалось управлять транспортными средствами. Однако под руководством кронпринца Мохаммеда бин Салмана страна реализует ряд различных либеральных реформ. Так, весной 2018 саудиты возобновили работу коммерческих кинотеатров. Кроме того, с этого года саудовские женщины должны приходить смотреть спортивные соревнования на стадионах. При этом такое право они получат только в сопровождении семей.