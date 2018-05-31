В Одессе поймали на взятке врача военкомата

31 мая, 2018, 18:44

Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины разоблачен на вымогательстве взятки врач-терапевт военно-врачебной комиссии Малиновского военкомата Одессы

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

За признание военнообязанного непригодным к прохождению срочной воинской службы врач-терапевт требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 7000 гривен. Во время совершения преступления взяточника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом управления СБУ в Одесской области.