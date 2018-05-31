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В Одессе активисты предложили снести Оперный театр и сделать на его месте ТЦ


фото: Радіо Свобода
В Одессе активисты собирали подписи за снос Национального театра оперы и балета для того, чтобы превратить его в очередной торговый центр

Об этом сообщает Радио Свобода.

Люди пришли с различными плакатами с осуждением массового строительства ТЦ: "Снесите город сразу, чтобы не было больно", "Ах Одесса! Нет живого места", "Плевать на закон – заливаем бетон", "Важнейшим искусством для нас является "шопинг", "Петь можно и в торговом центре".

По словам одного из организаторов акции, экскурсовода Александра Бабича, эта акция была организована с отчаяния.

"Поскольку Одесса уничтожается все более быстрыми темпами и сделать с этим все равно ничего не получается, остается только максимально ускорить этот процесс", – шутит он.

Участники мероприятия прочитали "обращение" к руководству города, чтобы оно ускорило снос исторических зданий, ведь для их сохранения оно ничего не делает.

Акция завершилась сбором подписей под шутливым обращением за перестройку театра в торговый центр. Эскизы этого фантастического здания появились в социальных сетях накануне.

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