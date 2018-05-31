В Одессе активисты предложили снести Оперный театр и сделать на его месте ТЦ
Об этом сообщает Радио Свобода.
Люди пришли с различными плакатами с осуждением массового строительства ТЦ: "Снесите город сразу, чтобы не было больно", "Ах Одесса! Нет живого места", "Плевать на закон – заливаем бетон", "Важнейшим искусством для нас является "шопинг", "Петь можно и в торговом центре".
Завершение акции за снос Одесского оперного театра pic.twitter.com/vXQNrtGNXo— Michael Shtekel (@mishajedi) 30 мая 2018 г.
По словам одного из организаторов акции, экскурсовода Александра Бабича, эта акция была организована с отчаяния.
"Поскольку Одесса уничтожается все более быстрыми темпами и сделать с этим все равно ничего не получается, остается только максимально ускорить этот процесс", – шутит он.
Участники мероприятия прочитали "обращение" к руководству города, чтобы оно ускорило снос исторических зданий, ведь для их сохранения оно ничего не делает.
Акция завершилась сбором подписей под шутливым обращением за перестройку театра в торговый центр. Эскизы этого фантастического здания появились в социальных сетях накануне.
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