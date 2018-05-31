В Киеве загорелся автобус с пассажирами: улицу Дегтяревскую перекрыли

31 мая, 2018, 20:30

В Шевченковском районе столицы загорелся пассажирский автобус, из-за чего пришлось перекрыть улицу Дегтяревскую

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревской загорелся пассажирский автобус МАЗ. На момент возгорания в автобусе находилось много пассажиров. К счастью, все люди успели вовремя выбежать из салона.

Водитель автобуса пытался самостоятельно потушить пламя, однако это у него не получилось - огонь полностью уничтожил транспортное средство.

Что стало причиной возгорання - выяснят пожарные. На месте работает специальная комиссия "Киевпастранса". Улица Дегтяревская перекрыта от Лукьяновки до пересечения с улицей Митрофана Довнар-Запольского.