В Киеве признали, что 80% общественного транспорта время заменить
31 мая, 2018, 10:50
Почти 80% подвижного состава общественного транспорта столицы требует замены, а это 320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев
Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-центр КГГА.
"Кроме этого, необходимо провести капитальные ремонты подвижного состава, ведь средний возраст автопарка на сегодня – 25 лет" , - подчеркнул он.
Поворозник пояснил, что за счет уменьшения дотаций на транспортную отрасль появится возможность перенаправить средства на развитие "Киевпастранса" и метрополитена.
Также, за счет нового тарифа, столичная власть хочет остановить отток кадров из транспортных предприятий, повысив рабочим заработную плату.
- Напомним, в июле планируется повышение проезда в общественном транспорте до 8 гривен.
- После повышения цены на проезд в киевском метро будут введены новые виды проездных.
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