В Киеве признали, что 80% общественного транспорта время заменить

31 мая, 2018, 10:50

Почти 80% подвижного состава общественного транспорта столицы требует замены, а это 320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-центр КГГА.

"Кроме этого, необходимо провести капитальные ремонты подвижного состава, ведь средний возраст автопарка на сегодня – 25 лет" , - подчеркнул он.

Поворозник пояснил, что за счет уменьшения дотаций на транспортную отрасль появится возможность перенаправить средства на развитие "Киевпастранса" и метрополитена.

Также, за счет нового тарифа, столичная власть хочет остановить отток кадров из транспортных предприятий, повысив рабочим заработную плату.