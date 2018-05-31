В Киеве подростка-велосипедиста сбило полицейское авто, - Нацполиция
31 мая, 2018, 23:32
В Киеве подростка-велосипедиста сбило полицейское авто, которое выполняло спецзадание
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.
По факту аварии полиция возбудила дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
На место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности.
Оба сотрудников полиции, которые находились в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на драгере: прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.
Кроме того, полицейских доставят к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.
- Напомним, что в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля сопровождения.
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