В Киеве подростка-велосипедиста сбило полицейское авто, - Нацполиция

31 мая, 2018, 23:32

В Киеве подростка-велосипедиста сбило полицейское авто, которое выполняло спецзадание

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

По факту аварии полиция возбудила дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности.

Оба сотрудников полиции, которые находились в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на драгере: прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.

Кроме того, полицейских доставят к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.