В Киеве ночью горела квартира, пострадали супруги

31 мая, 2018, 07:17

На столичном бульваре Кольцова, 18а произошло возгорание трехкомнатной квартиры, пострадало двое людей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительным данным, на линию 102 поступила информация, что в доме на 8-м этаже произошло возгорание и было слышно взрыв.

Когда на место событий прибыли пожарные, то дом обесточили. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали супругов квартиры, возрастом около 50-55 лет.

Женщину с отравлением угарным газом забрала скорая, мужчине медики оказали помощь на месте. Причину пожара будут устанавливать следователи.