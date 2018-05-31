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В Киеве ночью горела квартира, пострадали супруги

На столичном бульваре Кольцова, 18а произошло возгорание трехкомнатной квартиры, пострадало двое людей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительным данным, на линию 102 поступила информация, что в доме на 8-м этаже произошло возгорание и было слышно взрыв.

Когда на место событий прибыли пожарные, то дом обесточили. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали супругов квартиры, возрастом около 50-55 лет.

Женщину с отравлением угарным газом забрала скорая, мужчине медики оказали помощь на месте. Причину пожара будут устанавливать следователи.

 

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