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В Киеве на три дня ограничат движение по бульвару Леси Украинки


фото: wikipedia
С 31 мая до 3 июня от Печерского путепровода до улицы Ивана Кудри в направлении центра частично ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что с 8 часов утра сегодняшнего дня до 10 утра воскресенья в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на бульваре Леси Украинки на участке от Печерского путепровода до улицы Ивана Кудри в направлении центра города будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения.

"Об этом предупредили в УК "Киевавтодор" и призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - подчеркнули в ведомстве.

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