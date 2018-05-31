В Киеве на три дня ограничат движение по бульвару Леси Украинки

31 мая, 2018, 08:58

С 31 мая до 3 июня от Печерского путепровода до улицы Ивана Кудри в направлении центра частично ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что с 8 часов утра сегодняшнего дня до 10 утра воскресенья в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на бульваре Леси Украинки на участке от Печерского путепровода до улицы Ивана Кудри в направлении центра города будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения.

"Об этом предупредили в УК "Киевавтодор" и призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - подчеркнули в ведомстве.