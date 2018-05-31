В ФФУ рассказали, где и когда состоится матч Украина - Албания
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Встреча состоится 3 июня во французском городе Эвиан на стадионе "Камиль Фурнье". Игра начнется в 17:00 по киевскому времени и будете вживую транслироваться телеканалами "Украина" и "Футбол 1".
Первоначально матч должен был состояться 2 июня в Швейцарии, однако организаторам игры было отказано в ее проведении на территории этой страны. Встреча была перенесена во французский Эвиан, однако выяснилось, что местный стадион не отвечает требованиям к проведению игр национальных сборных.
Однако, ФИФА изучив ситуацию решила не отменять игру, а позволить ее провести на арене "Камиль Фурнье", которая вмещает 3 тыс. зрителей.
- Сборная Украины сегодня в Женеве сыграет товарищеский матч против команды Марокко.
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