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В Дании запретили паранджу и никаб: нарушителям грозит $150 штрафа


фото: REUTERS
Дания запретила одежду, которая покрывает лицо, в том числе никаб или паранджу

Об этом сообщает AP.

Парламентарий Дании принял закон, запрещающий ношение одежды, которая покрывает лицо. Правительство утверждает, что проект не направлен на любую религию и не запрещает платки, чалмани или традиционную еврейскую кипу.

Однако закон уже известен как "Бурки под запретом", намекая на то, что он особо повлияет на некоторых консервативных мусульманских женщин. Документ вступит в силу 1 августа.

Отмечается. что гражданам Дании позволят покрывать свое лицо с определенной целью, например, при холодной погоде или надев мотоциклетный шлем.

Нарушителям могут выписать штраф в размере 1 тысячи крон ($156). Повторное правонарушение может повлечь штраф в размере до 10 тысяч крон ($1600) или заключение на срок до шести месяцев.

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