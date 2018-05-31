В Дании запретили паранджу и никаб: нарушителям грозит $150 штрафа
Об этом сообщает AP.
Парламентарий Дании принял закон, запрещающий ношение одежды, которая покрывает лицо. Правительство утверждает, что проект не направлен на любую религию и не запрещает платки, чалмани или традиционную еврейскую кипу.
Однако закон уже известен как "Бурки под запретом", намекая на то, что он особо повлияет на некоторых консервативных мусульманских женщин. Документ вступит в силу 1 августа.
Отмечается. что гражданам Дании позволят покрывать свое лицо с определенной целью, например, при холодной погоде или надев мотоциклетный шлем.
Нарушителям могут выписать штраф в размере 1 тысячи крон ($156). Повторное правонарушение может повлечь штраф в размере до 10 тысяч крон ($1600) или заключение на срок до шести месяцев.
- В ноябре 2016 года в Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах.
- Впоследствии во французских Каннах женщинам запретили появляться на пляжах в так называемых "буркини" - купальных костюмах, которые полностью закрывают тело.
- Парламент Болгарии принял решение запретить носить паранджу в общественных местах.
- Ангела Меркель заявляла, что ношение паранджи мешает интеграции мусульман в немецкое общество.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-