 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Британии женщина сфотографировала призрака и теперь не может спать


фото: UkrMedia
Женщина из британского города Ньюкасл Лора Уотсон, фотографируя своих детей, случайно сделала снимок призрака

Об этом сообщает Mirror.

Женщина вместе с двумя своими детьми и племянником пошла к парку Plessey Woods Country Park в Нортумберленд. Там они решили сделать фото на дереве.

Придя домой, женщина заметила, что на одном из снимков за спиной ее сына стоит другой ребенок с бледным лицом. Мать отмечает, что других детей в момент создания фото рядом не было.

null

Также, британка отрицает применение фотошопа, ведь она не умеет им пользоваться.

"Ничем другим это объяснить нельзя... Я и моя дочь не могли ночью заснуть, настолько это было страшно... Муж работал в ночную смену, мы были сами и боялись, что это могло пойти за нами", - говорит она.

Женщина рассказала, что хотя ранее и скептически относился к паранормальным явлениям, но фото изменило ее мнение. Ведь образ бледного мальчика очень четкий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать