В Британии женщина сфотографировала призрака и теперь не может спать

31 мая, 2018, 11:58

Женщина из британского города Ньюкасл Лора Уотсон, фотографируя своих детей, случайно сделала снимок призрака

Об этом сообщает Mirror.

Женщина вместе с двумя своими детьми и племянником пошла к парку Plessey Woods Country Park в Нортумберленд. Там они решили сделать фото на дереве.

Придя домой, женщина заметила, что на одном из снимков за спиной ее сына стоит другой ребенок с бледным лицом. Мать отмечает, что других детей в момент создания фото рядом не было.

Также, британка отрицает применение фотошопа, ведь она не умеет им пользоваться.

"Ничем другим это объяснить нельзя... Я и моя дочь не могли ночью заснуть, настолько это было страшно... Муж работал в ночную смену, мы были сами и боялись, что это могло пойти за нами", - говорит она.

Женщина рассказала, что хотя ранее и скептически относился к паранормальным явлениям, но фото изменило ее мнение. Ведь образ бледного мальчика очень четкий.