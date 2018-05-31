В Беларусь вылетел самолет, чтобы забрать травмированных в ДТП украинских футболистов
31 мая, 2018, 10:53
Из Украины в Беларусь вылетел самолет, чтобы забрать юных украинских спортсменов
Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.
"Наш самолет вылетел в Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. За час 3 детей заберут домой", - написал Гройсман.
Наш самолет вылетел в Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. За час 3 детей заберут домой.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 мая 2018 г.
- Напомним, утром 13 мая в Беларуси автобус с детьми из украинской команды по футболу попал в ДТП. В результате происшествия один ребенок погиб, 6 получили травмы.
- Против водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
- 14 мая в Беларусь с Сумм выехал специальный транспорт для доставки тела погибшего в ДТП 12-летнего спортсмена.
- 14 мая двое подростков до сих пор находились в очень тяжелом состоянии.
- На Сумщине прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, которые попали в Беларуси в ДТП.
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