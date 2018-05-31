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В Беларусь вылетел самолет, чтобы забрать травмированных в ДТП украинских футболистов


фото: gaibrest
Из Украины в Беларусь вылетел самолет, чтобы забрать юных украинских спортсменов

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Наш самолет вылетел в Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. За час 3 детей заберут домой", - написал Гройсман.

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