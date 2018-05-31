В Беларусь вылетел самолет, чтобы забрать травмированных в ДТП украинских футболистов

31 мая, 2018, 10:53

Из Украины в Беларусь вылетел самолет, чтобы забрать юных украинских спортсменов

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Наш самолет вылетел в Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. За час 3 детей заберут домой", - написал Гройсман.

Наш самолет вылетел в Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. За час 3 детей заберут домой. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 мая 2018 г.