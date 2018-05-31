Украине нужны еще четыре больших аэропорта кроме "Борисполя", - Омелян

31 мая, 2018, 16:58

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил о необходимости создания в Украине четырех дополнительных авиационных хабов кроме "Борисполя"

Об этом Омелян сообщил на Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе, пишет ЦТС.

"В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, кроме аэропорта Борисполь. Это Одесса, Львов, Харьков, Днипро", - отметил Омелян.

Тем временем в администрации аэропорта "Борисполь" назвали шесть конкурентных хабов в Европе. Главными соперниками на рынке в администрации предприятия считают аэропорты Стамбул и Москва (Шереметьево), Франкфурт, Мюнхен, Вена, Варшава и Прага.