Украине нужны еще четыре больших аэропорта кроме "Борисполя", - Омелян
31 мая, 2018, 16:58
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил о необходимости создания в Украине четырех дополнительных авиационных хабов кроме "Борисполя"
Об этом Омелян сообщил на Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе, пишет ЦТС.
"В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, кроме аэропорта Борисполь. Это Одесса, Львов, Харьков, Днипро", - отметил Омелян.
Тем временем в администрации аэропорта "Борисполь" назвали шесть конкурентных хабов в Европе. Главными соперниками на рынке в администрации предприятия считают аэропорты Стамбул и Москва (Шереметьево), Франкфурт, Мюнхен, Вена, Варшава и Прага.
- Ранее в Международном аэропорту "Борисполь" заявили, что планируют расконсервировать и подготовить терминал F к работе к началу летнего сезона 2019 года.
- 30 мая Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли.
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