Украина сыграла вничью с Марокко в товарищеском матче

31 мая, 2018, 22:53

В Женеве сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с Марокко

Товарищеский матч

Украина - Марокко 0:0

Сборные Украины и Марокко встречались на нейтральном поле в швейцарской Женеве. Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко сдержал обещание, сделанное перед матчем и дал сыграть многим футболистам, которые ранее получали в сборной мало игрового времени. В частности, дебютировали в национальной команде защитник Никита Бурда и полузащитник Николай Шапаренко.

На протяжении всего матча агрессивнее действовали марокканцы, которые были близки к успеху в первом тайме. На 22-й минуте опасно из пределов штрафной пробивал Хаким Зийеш, после чего голкипер украинцев Андрей Пятов перевел мяч в штангу.

На 36-й минуте мог забивать Нордин Амрабат, который вырвался один на один, но Пятов покинул штрафную и заблокировал удар, после чего мяч рикошетом пролетел рядом со штангой.

Украинцы реальных возможностей для взятия ворот не создали и завершили встречу вничью 0:0.

Игра против Марокко стала одним из последних испытаний сборной Украины перед стартом в новом турнире для национальных команд - в Лиге наций, где ее соперниками осенью будут Словакия и Чехия.

Марокко готовится к финальной части чемпионата мира, где на групповом раунде встретится с Испанией, Португалией и Ираном.

3 июня команду Андрея Шевченко ждет еще один товарищеский матч - в французском Эвиане украинцы сыграют против Албании.

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