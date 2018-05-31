Украина - Марокко. Где и когда смотреть товарищеский матч
31 мая, 2018, 11:14
Сегодня в Женеве сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Марокко
Товарищеский матч
Украина - Марокко
31 мая, Женева, Швейцария, "Стад де Женев"
Начало - 21:00
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"
Игра против Марокко станет одним из последних испытаний сборной Украины перед стартом в новом турнире для национальных команд - в Лиге наций, где ее соперниками осенью станут Словакия и Чехия.
Марокко готовится к финальной части чемпионата мира, где на групповом раунде встретится с Испанией, Португалией и Ираном.
- 2 июня на команду Андрея Шевченко ждет еще один товарищеский матч - в французском Эвиане украинцы сыграют против Албании.
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