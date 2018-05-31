Украина - Марокко. Где и когда смотреть товарищеский матч

31 мая, 2018, 11:14

Сегодня в Женеве сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Марокко

Товарищеский матч

Украина - Марокко

31 мая, Женева, Швейцария, "Стад де Женев"

Начало - 21:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

Игра против Марокко станет одним из последних испытаний сборной Украины перед стартом в новом турнире для национальных команд - в Лиге наций, где ее соперниками осенью станут Словакия и Чехия.

Марокко готовится к финальной части чемпионата мира, где на групповом раунде встретится с Испанией, Португалией и Ираном.

2 июня на команду Андрея Шевченко ждет еще один товарищеский матч - в французском Эвиане украинцы сыграют против Албании.

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