Twitter начал блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей из ЕС

31 мая, 2018, 19:27

Twitter начал блокировать аккаунты пользователей из ЕС, которые были младше 13 лет на момент регистрации

Причиной блокировки стало новое "Положение о всеобщей защите данных ЕС", сообщает The Guardian.

Twitter пока не комментирует ситуацию, однако источники в компании рассказали, что так она пытается действовать в рамках новых правил.

Twitter не может отделить контент для тех, кому меньше 13 лет и для тех, кто старше этого возраста. Итак, компания решила заблокировать все аккаунты, которые были созданы несовершеннолетними пользователями. Впрочем, Twitter ищет другое решение для этой проблемы.

Пользователи начали посылать в службу поддержки копии документов, которые подтверждают их возраст.