Twitter начал блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей из ЕС
31 мая, 2018, 19:27
Twitter начал блокировать аккаунты пользователей из ЕС, которые были младше 13 лет на момент регистрации
Причиной блокировки стало новое "Положение о всеобщей защите данных ЕС", сообщает The Guardian.
Twitter пока не комментирует ситуацию, однако источники в компании рассказали, что так она пытается действовать в рамках новых правил.
Twitter не может отделить контент для тех, кому меньше 13 лет и для тех, кто старше этого возраста. Итак, компания решила заблокировать все аккаунты, которые были созданы несовершеннолетними пользователями. Впрочем, Twitter ищет другое решение для этой проблемы.
Пользователи начали посылать в службу поддержки копии документов, которые подтверждают их возраст.
- Напомним, 25 мая в ЕС вступили в силу "Положения об общем защита данных", которые регулируют процессы сбора, обработки и хранения личных данных граждан Евросоюза.
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