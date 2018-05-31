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Twitter начал блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей из ЕС

Twitter начал блокировать аккаунты пользователей из ЕС, которые были младше 13 лет на момент регистрации

Причиной блокировки стало новое "Положение о всеобщей защите данных ЕС", сообщает The Guardian.

Twitter пока не комментирует ситуацию, однако источники в компании рассказали, что так она пытается действовать в рамках новых правил.

Twitter не может отделить контент для тех, кому меньше 13 лет и для тех, кто старше этого возраста. Итак, компания решила заблокировать все аккаунты, которые были созданы несовершеннолетними пользователями. Впрочем, Twitter ищет другое решение для этой проблемы.

Пользователи начали посылать в службу поддержки копии документов, которые подтверждают их возраст.

  • Напомним, 25 мая в ЕС вступили в силу "Положения об общем защита данных", которые регулируют процессы сбора, обработки и хранения личных данных граждан Евросоюза.
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