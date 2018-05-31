Тролль тролля затролив. Как Коноплянка в самолете "издевался" над Зинченко

31 мая, 2018, 12:33

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка снял смешное видео с партнером по команде Александром Зинченко

Ролик из салона самолета Коноплянка опубликовал в Instagram.

Один из главных шутников сборной "поймал" спящего Зинченко, который известен постоянным "троллингом" своих партнеров по "Манчестер Сити".

"Старик, что случилось, устал немножко? Сезон был насыщенный. Но ничего, набирайся сил, молодой организм, восстановишься быстро. Отдыхай", - сказал Коноплянка.

Сборная Украины сегодня в Женеве сыграет товарищеский матч против команды Марокко.

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