Трагедия 2 мая: ГПУ направила в суд обвинение в отношении трех экс-руководителей полиции

31 мая, 2018, 13:01

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех экс-руководителей структурных подразделений МВД в Одесской области за бездействие 2 мая 2014 года, что привело к гибели десятков человек и ранений еще почти двух сотен

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Экс-руководителей горуправления, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности ГУМВД Украины в Одесской области обвиняют в правонарушениях по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины: в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды неимущественного характера, использовании служебного положения. Речь идет про умышленное бездействие вопреки интересам службы, привела к тяжелым последствиям: гибели 48 человек, ранения 197 человек и материальных убытков на 214 тыс грн.

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Кроме того, бывшим руководителям горуправления и полка патрульной службы инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса - то есть заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этих лицах и мог предоставить им помощь, что привело к смерти 42 человек.

Суд назначил обвиняемым меру пресечения в виде личного обязательства.