 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трагедия 2 мая: ГПУ направила в суд обвинение в отношении трех экс-руководителей полиции


фото: radiosvoboda
Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех экс-руководителей структурных подразделений МВД в Одесской области за бездействие 2 мая 2014 года, что привело к гибели десятков человек и ранений еще почти двух сотен

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Экс-руководителей горуправления, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности ГУМВД Украины в Одесской области обвиняют в правонарушениях по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины: в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды неимущественного характера, использовании служебного положения. Речь идет про умышленное бездействие вопреки интересам службы, привела к тяжелым последствиям: гибели 48 человек, ранения 197 человек и материальных убытков на 214 тыс грн.

Читайте также: Одесская трагедия. Четыре года спустя

Кроме того, бывшим руководителям горуправления и полка патрульной службы инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса - то есть заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этих лицах и мог предоставить им помощь, что привело к смерти 42 человек.

Суд назначил обвиняемым меру пресечения в виде личного обязательства.

 

  • Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между проукраинскими активистами и пророссийскими титушки "антимайдана". Во время столкновений коллаборационисты застрелили 6 активистов. Впоследствии схватки переместились на Куликово поле, где был расположен палаточный городок "антимайдана", некоторое "антимайданивци" убежали в дом профсоюзов. Из-за возникновения внутри здания пожара погибли 42 человека.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать