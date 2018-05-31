Трагедия 2 мая: ГПУ направила в суд обвинение в отношении трех экс-руководителей полиции
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Экс-руководителей горуправления, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности ГУМВД Украины в Одесской области обвиняют в правонарушениях по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины: в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды неимущественного характера, использовании служебного положения. Речь идет про умышленное бездействие вопреки интересам службы, привела к тяжелым последствиям: гибели 48 человек, ранения 197 человек и материальных убытков на 214 тыс грн.
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Кроме того, бывшим руководителям горуправления и полка патрульной службы инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса - то есть заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этих лицах и мог предоставить им помощь, что привело к смерти 42 человек.
Суд назначил обвиняемым меру пресечения в виде личного обязательства.
- Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между проукраинскими активистами и пророссийскими титушки "антимайдана". Во время столкновений коллаборационисты застрелили 6 активистов. Впоследствии схватки переместились на Куликово поле, где был расположен палаточный городок "антимайдана", некоторое "антимайданивци" убежали в дом профсоюзов. Из-за возникновения внутри здания пожара погибли 42 человека.
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