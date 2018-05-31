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Суточную забастовку водителей в Афинах вызвал коллапс


фото: REUTERS
В Афинах водители устроили 24-часовую забастовку, из-за которой общественный транспорт не выходит на свои маршруты

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Также возникают перебои в работе метро, в частности на линии, ведущей к аэропорту и железной дороги. Как отмечается, работники пригородной железной дороги присоединились в забастовке. Поезда начали движение не с 5:00, а только с 8:00.

Кроме того, возможны перебои в работе метро, в частности на линии, ведущей к аэропорту.

"24-часовая забастовка водителей автобусов влияет на перевозки до и из Афинского международного аэропорта", - говорится в сообщении.

Акция устроили работники общественного транспорта после всеобщей забастовки против мер жесткой экономии.

 
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