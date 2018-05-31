Сутки в ООС: двое военных ВСУ ранены, противник понес потери

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевые действия продолжались на всех направлениях.

Оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения – 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения ООС вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Военных эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили: двух оккупантов уничтожено и четверих ранено.

В течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия.