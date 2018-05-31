Суд выдвинул Вайнштайну обвинение в изнасиловании

31 мая, 2018, 10:32

Голливудском кінопродюсеру Харви Вайнштайну суд выдвинул обвинение в изнасиловании

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова окружного прокурора района Манхэттена Сайруса Вэнса.

"Этот обвинительный акт подводит подсудимого на один шаг к ответственности за преступления, в которых он обвиняется", - заявил прокурор Вэнс.

Вайнштайну предъявили обвинение в изнасиловании первой и третьей степени, а также в сексуальном преступлении первой степени. Однако сам обвиняемый свою вину отрицает, сообщает адвокат Вайнштайна Бен Брафман.

Вайнштейн был арестован после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке 25 мая. Однако на следующий день Вайнштайна отпустили под залог в $1 млн. Суд обязал обвиняемого носить электронный браслет слежения, также ему запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.

Следующее слушание по делу Вайнштайна должно состояться 30 июля.