Суд выдвинул Вайнштайну обвинение в изнасиловании
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова окружного прокурора района Манхэттена Сайруса Вэнса.
"Этот обвинительный акт подводит подсудимого на один шаг к ответственности за преступления, в которых он обвиняется", - заявил прокурор Вэнс.
Вайнштайну предъявили обвинение в изнасиловании первой и третьей степени, а также в сексуальном преступлении первой степени. Однако сам обвиняемый свою вину отрицает, сообщает адвокат Вайнштайна Бен Брафман.
Вайнштейн был арестован после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке 25 мая. Однако на следующий день Вайнштайна отпустили под залог в $1 млн. Суд обязал обвиняемого носить электронный браслет слежения, также ему запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.
Следующее слушание по делу Вайнштайна должно состояться 30 июля.
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