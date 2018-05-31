Спасибо, что живой: пользователи соцсетей делятся шутками про "воскресение" Бабченко

31 мая, 2018, 10:16

"Убитый" журналист Аркадий Бабченко предложил делиться шутками о его "воскресении" в Facebook

Соответствующее сообщение он разместил на своей странице с мемом "Воскресший отец - горе семьи".

Как сообщалось 30 мая, убийство Бабченко, о котором заявили накануне, оказалось ненастоящим. СБУ проводила спецоперацию, в рамках которой необходимо было инсценировать убийство журналиста. После информации о том, что человек на самом деле живой, пользователи соцсетей делились впечатлениями по поводу этого.

В комментариях под заметке Аркадия Бабченко пользователи Facebook делились своими шутками.

Также пользователи соцсетей постили шутки на своих страницах.

Ну хорошо, пока Бабченко в Украине инсценирует смерть, мы в России продолжим инсценировать жизнь — Уголок циника (@cynicarea) 30 мая 2018 г.