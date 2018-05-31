Спасибо, что живой: пользователи соцсетей делятся шутками про "воскресение" Бабченко
Соответствующее сообщение он разместил на своей странице с мемом "Воскресший отец - горе семьи".
Как сообщалось 30 мая, убийство Бабченко, о котором заявили накануне, оказалось ненастоящим. СБУ проводила спецоперацию, в рамках которой необходимо было инсценировать убийство журналиста. После информации о том, что человек на самом деле живой, пользователи соцсетей делились впечатлениями по поводу этого.
В комментариях под заметке Аркадия Бабченко пользователи Facebook делились своими шутками.
Также пользователи соцсетей постили шутки на своих страницах.
Ну хорошо, пока Бабченко в Украине инсценирует смерть, мы в России продолжим инсценировать жизнь— Уголок циника (@cynicarea) 30 мая 2018 г.
Твое лицо, когда приехала на акцию памяти Бабченко, а он живой. pic.twitter.com/o9VmXuk8Hx— kamenskiy evgeny (@odikov) 30 мая 2018 г.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченка оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
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