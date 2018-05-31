Смертельное ДТП в Харькове: о чем говорила Зайцева сразу после аварии
31 мая, 2018, 17:09
Киевский райсуд Харькова просмотрел видео с бодикамер полицейских, которые первыми прибыли на место смертельного ДТП
Об этом сообщает портал 057.ua.
Из видео понятно, что документов (удостоверение водителя) у Зайцевой при себе не было. Девушка и ее друзья звонили кому-то, чтобы их подвезли. Напомним, ранее адвокат Зайцевой Козырь рассказывала, что сумка с документами потерялась при ударе, поэтому их не было.
Бодикамеры полицейских также зафиксировали, как Зайцева требовала не снимать ее и друзей.
"Не снимайте, не говорите маме, я забыла документы. Не снимайте, я вызываю адвоката!", - говорила девушка.
Впоследствии она просила патрульных дать ей нашатырного спирта. В разговоре со знакомыми Зайцева просила не говорить маме, очевидно, о случившемся.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали.
- Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля Lexus.
- Появилось видео, как Lexus въезжает в толпу в Харькове.
- Девушку-водителя Lexus на протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. 8 ноября Дронова арестовали на 42 суток. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Водитель Lexus Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
- Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась подозреваемая в смертельном харьковском ДТП Зайцева.
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