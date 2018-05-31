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Смертельное ДТП в Харькове: о чем говорила Зайцева сразу после аварии

Киевский райсуд Харькова просмотрел видео с бодикамер полицейских, которые первыми прибыли на место смертельного ДТП

Об этом сообщает портал 057.ua.

Из видео понятно, что документов (удостоверение водителя) у Зайцевой при себе не было. Девушка и ее друзья звонили кому-то, чтобы их подвезли. Напомним, ранее адвокат Зайцевой Козырь рассказывала, что сумка с документами потерялась при ударе, поэтому их не было.

Бодикамеры полицейских также зафиксировали, как Зайцева требовала не снимать ее и друзей.

"Не снимайте, не говорите маме, я забыла документы. Не снимайте, я вызываю адвоката!", - говорила девушка.

Впоследствии она просила патрульных дать ей нашатырного спирта. В разговоре со знакомыми Зайцева просила не говорить маме, очевидно, о случившемся.

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