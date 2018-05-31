 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ разоблачила антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" в Одессе, - СМИ

В Одессе СБУ разоблачила антиукраинскую деятельность группы "Россотрудничество" и дипломата РФ

Об этом сообщает "Цензор. НЕТ" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведка СБУ разоблачила и пресекла деструктивную деятельность в южных регионах представителей Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству МИД РФ "Россотрудничество".

Правоохранители установили неединичные факты использования спецслужбами РФ представителей "Россотрудничества" в Генеральном консульстве РФ в Одессе для осуществления деятельности в ущерб Украине.

"В частности, под прикрытием реализации так называемых "Гуманитарных и социальных программ РФ" по координации российской разведки в антиукраинскую деятельность вовлекались граждане нашего государства, в первую очередь - члены и лидеры пророссийских общественных объединений и движений", - говорится в сообщении.

Кроме того, контрразведка задокументировала противоправную деятельность российского дипломата и гражданина Украины, которые в интересах "Россотрудничества" осуществляли поиск и отбор жителей приднестровского региона Республики Молдова для их последующей незаконной легализации на территории Украины и других стран путем изготовления поддельных документов о правовом статусе лица, об образовании, справок с мест работы, удостоверений УБД и так далее.

В марте 2018 года представителя спецслужбы РФ, который действовал под дипломатическим прикрытием Генконсульства РФ в Одессе объявили персоной нон-грата. Его пособника - гражданина Украины, жителя Одесской области в мае этого года Приморский районный суд Одессы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать