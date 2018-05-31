СБУ разоблачила антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" в Одессе, - СМИ

31 мая, 2018, 19:49

В Одессе СБУ разоблачила антиукраинскую деятельность группы "Россотрудничество" и дипломата РФ

Об этом сообщает "Цензор. НЕТ" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведка СБУ разоблачила и пресекла деструктивную деятельность в южных регионах представителей Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству МИД РФ "Россотрудничество".

Правоохранители установили неединичные факты использования спецслужбами РФ представителей "Россотрудничества" в Генеральном консульстве РФ в Одессе для осуществления деятельности в ущерб Украине.

"В частности, под прикрытием реализации так называемых "Гуманитарных и социальных программ РФ" по координации российской разведки в антиукраинскую деятельность вовлекались граждане нашего государства, в первую очередь - члены и лидеры пророссийских общественных объединений и движений", - говорится в сообщении.

Кроме того, контрразведка задокументировала противоправную деятельность российского дипломата и гражданина Украины, которые в интересах "Россотрудничества" осуществляли поиск и отбор жителей приднестровского региона Республики Молдова для их последующей незаконной легализации на территории Украины и других стран путем изготовления поддельных документов о правовом статусе лица, об образовании, справок с мест работы, удостоверений УБД и так далее.

В марте 2018 года представителя спецслужбы РФ, который действовал под дипломатическим прикрытием Генконсульства РФ в Одессе объявили персоной нон-грата. Его пособника - гражданина Украины, жителя Одесской области в мае этого года Приморский районный суд Одессы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).