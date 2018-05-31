 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укроборонпром" назначил президента "Антонова"


фото: Антонов
"Укроборонпром" 30 мая официально назначил Александра Донца директором ГП "Антонов"

Об этом сообщает пресс-служба "Антонов" в Facebook.

Президентом ГП “Антонов” назначен Александр Донец, который ранее занимал должность вице-президента по производству и в период с 21 до 30 мая временно исполнял обязанности президента госпредприятия.

"В день 72-й годовщины со дня основания предприятия, 31 мая 2018 года, генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин поздравил коллектив предприятия и представил нового руководителя", - говорится в сообщении.

Для справки:

Донец Александр Дмитриевич окончил в 1988 году Киевский институт инженеров гражданской авиации (ныне Национальный авиационный университет) и начал свою трудовую деятельность на ГП "Антонов" на должности инженера по эксплуатации.

В 2014 году стал генеральным директором Государственного авиационного предприятия "Украина". С сентября 2015 года по ноябрь 2016 года - директор авиакомпании, помощник директора ГП обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух". С декабря 2016 года – вице-президент по производству ГП "Антонов".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать