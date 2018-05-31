"Укроборонпром" назначил президента "Антонова"

31 мая, 2018, 18:50

"Укроборонпром" 30 мая официально назначил Александра Донца директором ГП "Антонов"

Об этом сообщает пресс-служба "Антонов" в Facebook.

Президентом ГП “Антонов” назначен Александр Донец, который ранее занимал должность вице-президента по производству и в период с 21 до 30 мая временно исполнял обязанности президента госпредприятия.

"В день 72-й годовщины со дня основания предприятия, 31 мая 2018 года, генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин поздравил коллектив предприятия и представил нового руководителя", - говорится в сообщении.

Для справки:

Донец Александр Дмитриевич окончил в 1988 году Киевский институт инженеров гражданской авиации (ныне Национальный авиационный университет) и начал свою трудовую деятельность на ГП "Антонов" на должности инженера по эксплуатации.

В 2014 году стал генеральным директором Государственного авиационного предприятия "Украина". С сентября 2015 года по ноябрь 2016 года - директор авиакомпании, помощник директора ГП обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух". С декабря 2016 года – вице-президент по производству ГП "Антонов".