"Укроборонпром" назначил президента "Антонова"
Об этом сообщает пресс-служба "Антонов" в Facebook.
"В день 72-й годовщины со дня основания предприятия, 31 мая 2018 года, генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин поздравил коллектив предприятия и представил нового руководителя", - говорится в сообщении.
Для справки:
Донец Александр Дмитриевич окончил в 1988 году Киевский институт инженеров гражданской авиации (ныне Национальный авиационный университет) и начал свою трудовую деятельность на ГП "Антонов" на должности инженера по эксплуатации.
В 2014 году стал генеральным директором Государственного авиационного предприятия "Украина". С сентября 2015 года по ноябрь 2016 года - директор авиакомпании, помощник директора ГП обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух". С декабря 2016 года – вице-президент по производству ГП "Антонов".
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