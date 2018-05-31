"Объявляем десятилетие украинского языка", - Порошенко подписал указ

31 мая, 2018, 14:41

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка"

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Порошенко подписал указ во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 год годом украинского языка. Я отказал. Потому, что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение подписать Указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы защитить язык. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие – это украинский язык", - сказал президент во время подписания указа.

Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 – 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства и сохранения целостности культуры.

Также говорится о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.