"Объявляем десятилетие украинского языка", - Порошенко подписал указ
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Порошенко подписал указ во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.
"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 год годом украинского языка. Я отказал. Потому, что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение подписать Указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы защитить язык. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие – это украинский язык", - сказал президент во время подписания указа.
Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 – 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства и сохранения целостности культуры.
Также говорится о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.
Принял решение о том, что в 2018 году мы объявляем десятилетие украинского языка.— Петр Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2018 г.
Подписываю указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины».
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