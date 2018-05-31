"Кровь была настоящая": Бабченко подробно рассказал, как происходила инсценировка его убийства
Об этом Бабченко рассказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Прежде всего мне было сказано: "Приоритет - это твоя безопасность". Чтобы минимизировать опасность была придумана легенда, что я подвернул ногу - чтобы не выходить из дома, потому что стремно идти в магазин, когда ты знаешь, что тебя могу грохнуть в любой момент, когда ты понятия не имеешь, за каким углом человек стоит и ждет и с каким оружием. Сидел дома. То, что это произошло во вторник - это просто совпадение. На человека начали давить. На выполнение дали 3 недели. Принажали, чтобы это было сделано быстрее. Сама операция должна была быть в пятницу, но по некоторым причинам была перенесена на вторник", - рассказал журналист.
После начала спецоперации Бабченко пришлось несколько часов изображать убитого, лежа в настоящей животной крови. При этом спецназ, приехавший на вызов, не знал о спецоперации.
"Во вторник часов в 6 вечера пришел гример. Мы придумали, как все это будет, решили, что убийца зашел в подъезд и пока я открывал дверь, выстрелил мне в спину. Мы тренировались, мне показывали, как падает убитый человек, как у него идет кровь из пробитого легкого. Футболку мою до этого увезли, отдельно прострелили манекен. В итоге я надевал простреленную футболку, упал. Кровь была настоящая - свинная. Меня залили кровью, все, я умер. Все ушли, мы остались одни, жена позвонила в полицию, потом в скорую помощь. Спецназ приехал моментально - минут через 7, забежали, проверили все комнаты, обеспечили безопасность. Они были не в курсе спецоперации. Приехала скорая помощь, легенда была такая, что я был еще жив, меня положили на носилки, отнесли в "скорую помощь", - продолжил Бабченко.
После констатации "смерти" журналиста повезли в морг.
"Реанимация оказалась неудачной и я умер. Врач зафиксировала смерть, приехал судмедэксперт, начал меня описывать, потом решили, что лучше это закончим в морге. Поехали в морг, до этого момента я лежал как убитый, изображал жертву. Перегрузили меня на каталку, завезли в морг и когда в морге ворота за мной закрылись, тут я уже "воскрес". Меня отвели в комнату санитара, я снял окровавленную одежду, замерз как собака. Мне дали простыню, я закутался и, как Джавахарлал Неру, сидел в простыне, смотрел новости о том, каким офигенным парнем я был. Из морга меня эвакуировали, потому что приехали журналисты, допустить утечку информации было нельзя. Отвезли в безопасное место под охраной и в 5 утра только все это уже закончилось. Началось в 6 вечера закончилось в 5 утра. Там я уже помылся и лег спать", - подытожил Бабченко.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченка является одной из операций российских спецслужб.
- "Киллер" Бабченка сам сдал организатора покушения СБУ.
- Стало известно имя организатора покушения на Бабченко.
- Стало известно имя исполнителя покушения на Бабченко
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