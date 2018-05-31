"Кровь была настоящая": Бабченко подробно рассказал, как происходила инсценировка его убийства

31 мая, 2018, 18:01

Журналист Аркадий Бабченко подробно рассказал о ходе инсценировки его убийства в рамках спецоперации СБУ по раскрытию заказного покушения на его жизнь

Об этом Бабченко рассказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Прежде всего мне было сказано: "Приоритет - это твоя безопасность". Чтобы минимизировать опасность была придумана легенда, что я подвернул ногу - чтобы не выходить из дома, потому что стремно идти в магазин, когда ты знаешь, что тебя могу грохнуть в любой момент, когда ты понятия не имеешь, за каким углом человек стоит и ждет и с каким оружием. Сидел дома. То, что это произошло во вторник - это просто совпадение. На человека начали давить. На выполнение дали 3 недели. Принажали, чтобы это было сделано быстрее. Сама операция должна была быть в пятницу, но по некоторым причинам была перенесена на вторник", - рассказал журналист.

После начала спецоперации Бабченко пришлось несколько часов изображать убитого, лежа в настоящей животной крови. При этом спецназ, приехавший на вызов, не знал о спецоперации.

"Во вторник часов в 6 вечера пришел гример. Мы придумали, как все это будет, решили, что убийца зашел в подъезд и пока я открывал дверь, выстрелил мне в спину. Мы тренировались, мне показывали, как падает убитый человек, как у него идет кровь из пробитого легкого. Футболку мою до этого увезли, отдельно прострелили манекен. В итоге я надевал простреленную футболку, упал. Кровь была настоящая - свинная. Меня залили кровью, все, я умер. Все ушли, мы остались одни, жена позвонила в полицию, потом в скорую помощь. Спецназ приехал моментально - минут через 7, забежали, проверили все комнаты, обеспечили безопасность. Они были не в курсе спецоперации. Приехала скорая помощь, легенда была такая, что я был еще жив, меня положили на носилки, отнесли в "скорую помощь", - продолжил Бабченко.

После констатации "смерти" журналиста повезли в морг.

"Реанимация оказалась неудачной и я умер. Врач зафиксировала смерть, приехал судмедэксперт, начал меня описывать, потом решили, что лучше это закончим в морге. Поехали в морг, до этого момента я лежал как убитый, изображал жертву. Перегрузили меня на каталку, завезли в морг и когда в морге ворота за мной закрылись, тут я уже "воскрес". Меня отвели в комнату санитара, я снял окровавленную одежду, замерз как собака. Мне дали простыню, я закутался и, как Джавахарлал Неру, сидел в простыне, смотрел новости о том, каким офигенным парнем я был. Из морга меня эвакуировали, потому что приехали журналисты, допустить утечку информации было нельзя. Отвезли в безопасное место под охраной и в 5 утра только все это уже закончилось. Началось в 6 вечера закончилось в 5 утра. Там я уже помылся и лег спать", - подытожил Бабченко.

На вопрос, для чего была эта спецоперация, Бабченко ответил: "Не знаю, не ко мне вопрос".

"Не я ее (спецоперацию - ред.) разрабатывал. Видимо у них (украинских спецслужб - ред.) Были свои какие-то причины".

"Возможно, они хотели сделать так, чтобы здесь проколов не было, чтобы была стопроцентная доказательная база. Я их в этом понимаю. Но это не ко мне вопрос. Я не знаю для чего", - сказал он.

Бабченко рассказал, что не сразу поверил украинским силовикам.

"Меня не сразу убедили. Приходят какие-то люди. Говорят, чувак тебя хотят грохнуть. Конечно, ты чувствуешь недоверие, что за люди, почему. Но встреча состоялась при участии моих знакомых. Они сказали, что были с этими людьми на войне. Они их подтвердили ", - сказал он.

На вопрос, почему из 30 человек, которые были в списке "на ликвидацию" выбрали именно его, Бабченко ответил: "Я не владею всей информацией. Насколько мне сказали, выбран не именно я. Я был избран первым".

Он также рассказал, что давно не занимается расследованиями, а является "фельетонистом".

"У меня нет бизнеса, нет денег, нет квартиры. Все чем я занимаюсь - это посты в фейсбуке. Из этого можно сделать один единственный вывод, что мотивом моя гражданская позиция, моя гражданская деятельность", - сказал Бабченко.

"Все кто говорят, что это подрывает доверие к журналистике, как бы вы поступили на моем месте? К вам приходят и говорят, тебя заказали. Вот доказательства, пожалуйста, что вы дальше будете делать?", - сказал он.

На вопрос, планирует ли он покинуть Украину и искать более безопасное место, он ответил "без комментариев".

"Я бы хотел остаться здесь, поскольку я чувствую, что мое место здесь в Киеве. Но сейчас такая ситуация, что уже не я буду решать свою судьбу. Она пойдет так как пойдет", - также добавил он.