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Пятеро детей утонули в водоемах Украины за сутки


фото: dsns.gov.ua
В течение 30 мая на территории Украины в различных областях утонули пятеро детей

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что был шокирован количеством смертей детей в результате трагических случаев на воде за минувшие сутки, ведь в среду погибли 5 ребят.

В частности, на Волыни в двух районах в прудах утонули два мальчика 2009 и 2010 годов рождения. На Виннитчине утонул мальчик 2010 года рождения, на Тернопольщине - мальчик, 2011 г.р., и в Киеве - парень, 2004 г.р.

"Обращаюсь ко всем родителям - будьте внимательны к своим детям, убежден, что нельзя детям без присмотра находиться у водоемов. Объясняйте правила безопасности на воде, только так можно будет сохранить им жизнь", - подчеркнул Аброськин.

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