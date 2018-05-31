Президент УЕФА поблагодарил главу ФФУ за финал Лиги чемпионов

31 мая, 2018, 12:23

Президент УЕФА Александер Чеферин направил президенту Федерации футбола Украины письмо с благодарностью за прекрасную организацию финала Лиги чемпионов УЕФА

"Уважаемый господин Павелко, дорогой Андрей, мой друг, находиться в Киеве во время финала Лиги чемпионов УЕФА-2018 было огромным удовольствием для нас. НСК "Олимпийский" является одним из самых величественных стадионов в Европе, и он величественно принял финал Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" (Мадрид) и ФК "Ливерпуль". Я знаю, как тяжело Вы и Ваша команда работали для того, чтобы провести этот финал наилучшим образом, и я рад отметить, что ФФУ, все украинские государственные учреждения и город Киев проделали выдающуюся работу. Пожалуйста, передайте мои слова благодарности всем задействованным сторонам.



Кроме того, я хотел бы поблагодарить за теплое гостеприимство, проявленное ко всей команде УЕФА и всем нашим гостям. Находиться в Вашей прекрасной стране – всегда честь, и я надеюсь очень скоро снова встретиться с Вами», – говорится в письме Александера Чеферина.

Ранее, во время пребывания в Украине, Александер Чеферин выражал свое восхищение организацией финалов Лиги чемпионов УЕФА, называя проведенную Андреем Павелко и Федерацией футбола Украины работу "образцовой настолько, насколько это вообще было возможно".

