Президент УЕФА поблагодарил главу ФФУ за финал Лиги чемпионов
"Уважаемый господин Павелко, дорогой Андрей, мой друг, находиться в Киеве во время финала Лиги чемпионов УЕФА-2018 было огромным удовольствием для нас. НСК "Олимпийский" является одним из самых величественных стадионов в Европе, и он величественно принял финал Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" (Мадрид) и ФК "Ливерпуль". Я знаю, как тяжело Вы и Ваша команда работали для того, чтобы провести этот финал наилучшим образом, и я рад отметить, что ФФУ, все украинские государственные учреждения и город Киев проделали выдающуюся работу. Пожалуйста, передайте мои слова благодарности всем задействованным сторонам.
Кроме того, я хотел бы поблагодарить за теплое гостеприимство, проявленное ко всей команде УЕФА и всем нашим гостям. Находиться в Вашей прекрасной стране – всегда честь, и я надеюсь очень скоро снова встретиться с Вами», – говорится в письме Александера Чеферина.
Ранее, во время пребывания в Украине, Александер Чеферин выражал свое восхищение организацией финалов Лиги чемпионов УЕФА, называя проведенную Андреем Павелко и Федерацией футбола Украины работу "образцовой настолько, насколько это вообще было возможно".
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