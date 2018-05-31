Покушение на Бабченко: прокуратура просит арестовать подозреваемого
31 мая, 2018, 20:36
Прокурор просит 60 дней ареста для Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченка
Об этом сообщает Еспресо. TV.
Прокуратура подозревает Германа в применении оружия для убийства граждан России, которые были вынуждены виехать из РФ из-за критики власти. По информации обвинения, 5 апреля неустановленное лицо из России предложило Герману деньги на убийство таких лиц, в частности Бабченко. Герман согласился.
6 апреля он предложил Алексею Цымбалюку вознаграждение за убийство Бабченко. Цимбалюк в тот же день сообщил СБУ и принимал участие в спецоперации. 27 апреля Герман дал Цымбалюку задаток размером в $14 тысяч. Позже он дал Цымбалюку $1 тысячу на приобретение оружия для совершения террористического акта.
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- Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченка оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Представителям Службы безопасности там время удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченка является одной из операций российских спецслужб.
- Следствие просит арестовать подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченка. По информации Эспрессо.TV, речь идет о Борисе Львовиче Германе.
- Также стало известно, что исполнителем покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко был Алексей Цимбалюк.
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