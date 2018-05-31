Покушение на Бабченко: прокуратура просит арестовать подозреваемого

31 мая, 2018, 20:36

Прокурор просит 60 дней ареста для Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченка

Об этом сообщает Еспресо. TV.

Прокуратура подозревает Германа в применении оружия для убийства граждан России, которые были вынуждены виехать из РФ из-за критики власти. По информации обвинения, 5 апреля неустановленное лицо из России предложило Герману деньги на убийство таких лиц, в частности Бабченко. Герман согласился.

6 апреля он предложил Алексею Цымбалюку вознаграждение за убийство Бабченко. Цимбалюк в тот же день сообщил СБУ и принимал участие в спецоперации. 27 апреля Герман дал Цымбалюку задаток размером в $14 тысяч. Позже он дал Цымбалюку $1 тысячу на приобретение оружия для совершения террористического акта.

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