Певица Джейн Биркин приедет с оркестровым концертом в Украину

31 мая, 2018, 14:20

Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин представит программу Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique осенью в Киеве

Она выступит вместе с оркестром в Международном центре культуры и искусства в столице 5 ноября.

Песни Сержа Генсбура актриса Джейн Биркин поет почти тридцать лет. Джейн была третьей, гражданской женой знаменитого французского артиста.

После смерти Сержа убита горем Джейн корила себя: если бы она не рассталась, возможно, является спасло бы любимого. Когда музыкант и актер умер от инфаркта прямо за рабочим столом, ему исполнилось 62.

Но сегодня, оглядываясь назад, Джейн Биркин убеждена: Серж Генсбур всегда был и останется любовью всей ее жизни.

Проект, в котором Джейн поет песни Сержа, ожил благодаря счастливой встречи в 2011 году с японским пианистом, аранжировщиком и композитором Нобоюки Накадзима. Он делал оркестровые аранжировки и в концертах лично играл на фортепиано. Таков виин стал музыкальным директором в мировом турне.

Пять лет спустя они начали составлять новую программу. Отобранные хиты получили новую аранжировку от Нобуюки Накадзима.

Билеты на концерт можно приобрести на concert.ua.