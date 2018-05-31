Переговоров с марионетками России с оккупированного Донбасса не будет, - Геращенко

31 мая, 2018, 07:45

Украина не будет вести никаких переговоров с представителями РФ и "марионетками" с ОРДЛО

Об этом написала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе Ирина Геращенко после встречи в Минске.

По ее словам, участились предложения про "мирные переговоры" от представителей России и оккупированного Донбасса. Однако Киев не будет вести переговоры ни с кем, кроме президента РФ Владимира Путина.

"Мы в Минске и сегодня, и все эти годы ( сегодня громче) еще и еще раз четко заявили однозначную позицию: никаких "прямых перговорів" с марионетками, никакой легитимизации "риспублик", которых не существует. Есть украинский, оккупированный Россией Донбасс. Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти. Тема переговоров - Россия должна уйти с Донбасса", - отметила Геращенко.

Также первый заместитель головы ВР добавила, что "Путин, а не его обезьянки ответственный за прекращение войны на Донбассе".

"Поэтому любые рассусоливание о прямые переговоры с Донецком и Луганском - отнюдь не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля. Этого не будет", - написала Геращенко.