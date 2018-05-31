Оккупанты изменили тактику обстрелов села Южное: Разрушают дома

31 мая, 2018, 14:19

Боевики начали обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и минометов окраины Горловки для запугивания местных жителей

Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец в Facebook.

Российско-оккупационные войска 9 раз применяли тяжелое вооружение, в 28 раз вели прицельный огонь по украинским подразделениям.

"Противник изменил тактику и в последнее время прибегает к систематических обстрелов поселка Южное (Чигири), что на окраинах Горловки из крупнокалиберных пулеметов и минометов. Основной целью врага является уничтожение жилых домов и запугивание местных жителей”, - заявил Шубец.

Тем временем огонь по защитникам Южного почти не ведется: защитники населенного пункта вовремя выявляют огневые средства противника и подавляют их огнем. Объединенные силы также оказывают всю необходимую помощь местным жителям.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенного пункта Новотошковское, которое оказалось под прицелом оккупантов через проведение ряда мероприятий по оказанию гуманитарной помощи детям от командования Объединенных сил.

На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцевое и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Бойцов безотлагательно эвакуированы в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили: двое погибших и четверо раненых.