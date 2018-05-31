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ОБСЕ увидела 218 танков на оккупированном Россией Донбассе


фото: osce.org
Наблюдатели ОБСЕ по результатам мониторинга отвода вооружений от линии разграничения увидели на оккупированных Россией территориях Донбасса в целом 218 танков в течение нескольких дней

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

26 мая на основе данных воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах обнаружили 57 танков неопределенного типа примерно за 4 км на юго-восток от н. п. Терновое (57 км на восток от Донецка), 34 танки неопределенного типа неподалеку н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска).

19 танков неопределенного типа, 8 самоходных артиллерийских орудий (гаубиц) и 24 буксируемые минометы (или гаубицы) зафиксировано рядом с Мирным, 13 танков неопределенного типа - у н. п. Шимшиновка (27 км на юго-запад от Луганска), 8 танков неопределенного типа и 7 буксируваних минометов (или гаубиц) вблизи Миусинска, 24 танков неустановленного типа и 4 зенитно-ракетные комплексы неустановленного типа у н. п. Бугаевка (37 км на юго-запад от Луганска).

Кроме того, 26 мая наблюдатели обнаружили 3 буксируемые гаубицы (или минометы) у н. п. Бойковская (бывшее Тельманово, 67 км на юго-восток от Донецка), 8 реактивных систем залпового огня неустановленного типа вблизи н. п. Миусинск (62 км на юго-запад от Луганска), находятся там с нарушением линий отвода.

27 мая беспилотник ОБСЕ обнаружил 34 танки (24 танка Т-72 и танков Т-64) за 4 км на юго-восток от Тернового, 9 самоходных гаубиц 2С1, 7 буксируваних 122-мм гаубиц Д-30 "Лягушка", 7 танков Т-64 и 4 зенитно-ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10" в 6 км к юго-востоку от Миусинска, а также 21 танк (11 танков Т-64 и 10 танков Т-72), 12 буксируваних гаубиц Д-30, 8 самоходных гаубиц 2С1, 6 противотанковых 100-мм пушек МТ-12 "Рапира" и 15 буксируваних 120-мм минометов ПМ-38 неподалеку от Мирного.

Также 27 мая БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 реактивных 122-мм систем залпового огня БМ-21 "Град" в 6 км к юго-востоку от Миусинска и 7 РСЗО БМ-21 "Град" в н. п. Мирное (28 км на юго-запад от Луганска).

28 мая БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал танк Т-64 и 120-мм миномет 2Б11 "Сани" в населенном пункте Донецкий (49 км на запад от Луганска), а также 3 миномета 2Б11 у н. п. Сентяновка (бывшее Фрунзе, 44 км на запад от Луганска).

Также в неподконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели видели 6 самоходных гаубиц 2С1 и отметили, что в постоянных местах хранения вооружения до сих пор не хватает 18 танков (10 танков Т-72 и 8 танков Т-64), 11 минометов ПМ-38, 1 миномета 2Б11, 9 минометов 2Б14 "Поднос" калибра 82 мм и 15 противотанковых пушек (МТ-12).

В подконтрольных Украине районах с линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружений наблюдатели 29 мая видели 18 самоходных гаубиц (9 гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм, и 9 гаубиц 2С3 "Акация" калибра 152 мм), которые двигались на север по дороге между н. п. Парасковиевка (75 км севернее Донецка) и н. п. Малиновка (82 км на север от Донецка), а также самоходную гаубицу 2С1 на северо-западной окраине н. п. Константиновка (60 км на север от Донецка).

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