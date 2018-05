Новинки шин PREMIORRI и ROSAVA представлены на отраслевых выставках в Украине и Германии. Новости компании

31 мая, 2018, 16:25

На днях в Киеве прошла выставка АвтоТехСервис, на которой был представлен стенд с шинами брендов PREMIORRI и ROSAVA

Для ознакомления посетителей на выставку привезли несколько новинок. В частности, летнюю шину PREMIORRI Solazo S Plus, которая представлена в 18 дюймах. Сама же линейка имеет типоразмеры от 16 до 18 дюймов. Производители заверили, что уже этим летом выпустят эту шину типоразмера 19 дюймов.

Шины PREMIORRI Solazo S Plus имеют асимметричный рисунок протектора, который обеспечивает надежность сцепления с сухой и мокрой дорожной поверхностью. А широкие центральные ребра жесткости отвечают за чувствительность управления. Резиновая смесь с включением силики продлевает срок службы автошин.

Кроме того, на стенде были показаны новые зимние шины PREMIORRI ViaMaggiore Z Plus. Фрикционные шины, предназначенные для суровых зимних условий. Линейка разработана в размерности от 15 до 18 дюймов. Отдельно отметили линейки всесезонных шин для легковых авто PREMIORRI Vimero и коммерческих - PREMIORRI Vimero-Van.

Крупногабаритную продукцию бренда ROSAVA-AGROS на стенде представляли сельскохозяйственные новинки – CM-102, IM-302 модель TR-106 и самый маленький представитель Ф-292. На всех шинах протектор повышенной проходимости обеспечивает высокие тяговые свойства и при этом уменьшает пробуксовку на месте, имеет хорошее самоочищение и улучшенные экологические показатели.

Более широкий ассортимент агрошин должны представить на выставке АГРО-2018, которая пройдет в Киеве в начале июня этого года. А сейчас в г. Кельне (Германия) проходит Международная выставка шинного производства THE TIRE COLOGNE 2018. Новинки этого года - легковые шины TM PREMIORRI ViaMaggiore Z Plus, Solazo S Plus, Vimero и Itegro TM ROSAVA, представленные на стенде компании Disla (D-069 в холле № 8).