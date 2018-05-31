Nike спустились в киевский карьер и сняли рекламу

31 мая, 2018, 11:59

Бренд Nike снял рекламу-короткометражку для новой коллекции, которую разработали с нью-йоркским дизайнером Мэтью Уильямсом

Ролик появился на YouTube-канале.

Съемки проходили под Киевом. Для рекламы выбрали карьер местного завода "СБК-Озера".

Готовил рекламный ролик французский художник и режиссер Тибо Греве. В короткометражке он исследует "потенциал движения в разных измерениях", а также "силу и универсальность коллекции".

Съемки проходили под Киевом. Для рекламы выбрали карьер местного завода "СБК-Озера".