На Львовщине задержали 18 нелегалов. Среди них были женщины и дети

31 мая, 2018, 09:14

Ночью 30 мая пограничники Львовщины задержали большую группу нелегальных мигрантов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Среди мигрантов были дети и женщины. Все они пытались потрпити до стран Европы.

О появлении неизвестных лиц львовских пограничников сообщили коллеги. На место происшествия сразу выехала группа реагирования, а участок границы прикрыли дополнительными нарядами. О ситуации сообщили пограничников из Польши.

После чего сотрудники ГПСУ обнаружили группу из 18 человек. У большинства задержанных отсутствуют любые документы, удостоверяющие личность. Стражи границы выяснили, что 16 нелегалов являются гражданами Ирака, а 2 – граждане Турции. Кроме того, среди мигрантов было 4 женщины и 2 ребенка.

Сейчас проводятся фильтрационные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства их незаконной переправы.

Напомним, 14 мая в киевском хостеле обнаружили почти 100 незаконных мигрантов.