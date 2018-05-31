На Львовщине один из командиров батальона полиции требовал у подчиненных "процент" от зарплаты

31 мая, 2018, 22:28

Сотрудники СБУ разоблачили на вымогательстве одного из руководителей батальона полиции особого назначения Главного управления Нацполиции во Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что капитан полиции организовал механизм получения неправомерной выгоды от личного состава подразделения. Командир требовал от подчиненных процент от заработной платы за незапланированные отгулы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на рабочем месте во время получения очередной взятки в размере шесть с половиной тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению незаконных действий чиновника проводилась сотрудниками Управления СБУ в Ривненской области совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции.